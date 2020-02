UNINTA fará aulas inaugurais de cursos de pós-graduação

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação do Centro Universitário INTA (UNINTA) produzirá aulas inaugurais no sábado 8 e domingo 9 de fevereiro, a partir das 18h, no Auditório do Campus.





Na ocasião, serão iniciadas oficialmente as atividades das especializações em Análises Clínicas e Toxicológicas, Enfermagem em Obstetrícia e Neonatal, Gestão de Pessoas e Práticas Trabalhistas e Previdenciárias. Cursos que compõem o leque de mais de 100 pós-graduações oferecidas pela instituição, nas áreas da Educação, Saúde, Gestão e Administração, Engenharia e Arquitetura​.





Ainda, os ex-alunos formados no UNINTA gozam de 20% de desconto para cursar as especializações, as quais, além dos necessários conteúdos teóricos, ​se destacam pelas suas práticas laboratoriais e visitas técnicas diferenciadas.