Moro, ministros da Defesa e da AGU vêm a Fortaleza na segunda-feira

Comitiva interministerial vai acompanhar a GLO no Ceará.

Os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, da Justiça, Sérgio Moro, e da Advocacia Geral da União, André Luiz Mendonça, desembarcam na segunda-feira (24) em Fortaleza, Ceará, para acompanhar a Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no estado.





As autoridades vão participar de uma apresentação sobre as atividades das forças de segurança e órgãos e federais, estaduais e municipais, no comando da 10ª Região Militar, no Centro de Fortaleza, e seguem para o Palácio do Governo onde se reunirá com o Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana.





"Estarei no Ceará na segunda-feira, junto com os Ministros Fernando Azevedo e André Mendonça. É tempo de superar a crise e serenar os ânimos. Servir e proteger acima de tudo", declarou Moro no Twitter neste sábado.





A visita está confirmada no site do Ministério da Defesa.





Dois mil e quinhentos militares do Exército vão atuar diariamente nas ruas de Fortaleza - e no interior dependendo da demanda após começar a vigorar a GLO, que possibilita o emprego das Forças Armadas em situações nas quais há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública e em graves situações de perturbação da ordem. A autorização para a GLO foi dada ainda na quinta-feira (20) pelo presidente Jair Bolsonaro, atendendo a um pedido do governador Camilo Santana. O gestor do Estado destacou que “todo o esforço será feito para garantir a proteção dos nossos irmãos e irmãs cearenses”.





(Diário do Nordeste)

Foto André Alencar