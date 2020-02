Soldado da PM mata a tiros jovem de 21 anos após discussão em Carnaval de Aracati

O policial foi detido e autuado por homicídio qualificado.

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros por um soldado da Polícia Militar após uma discussão durante uma festa de Carnaval no Centro de Aracati, na tarde deste sábado (22). O policial foi detido no local por uma equipe do Regimento de Polícia Montada (RPMon) da Polícia Militar do Ceará, e autuado em flagrante por homicídio qualificado.





O rapaz morto foi identificado como Carlos Felipe Ferreira de Melo, com passagens pela polícia por roubo e posse de droga, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





O soldado da PM, de 22 anos, foi levado à Delegacia de Aracati para prestar esclarecimentos. A arma dele foi apreendida e apresentada na unidade policial.





(Diário do Nordeste)