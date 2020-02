POLÍCIA CIVIL PRENDE SEIS SUSPEITOS DE ENVOLVIMENTO EM ROUBOS EM FORTALEZA

Três adultos foram presos e três adolescentes apreendidos, na tarde dessa quinta-feira (20), no bairro Edson Queiroz – Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) – em ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por equipes do 26º Distrito Policial e da Assessoria de Apoio ao Poder Judiciário. O grupo é suspeito de envolvimento em uma série de assaltos na região. Com eles foram encontradas uma faca e um simulacro de pistola, além de pertences tomados das vítimas, como bolsas e aparelhos celulares. Todos foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foram realizados os procedimentos referentes à participação dos maiores e dos menores.





Os agentes de segurança estavam em patrulhamento pelo bairro, quando foram abordados por populares. As vítimas comunicaram que tinham acabado de ser roubadas por indivíduos armados, que estavam em um veículo modelo Renault Kwid de cor branca. Um pouco mais a frente, outras pessoas também relataram aos policiais terem sido vítimas da ação criminosa. A equipe da PCCE seguiu pela Avenida Washington Soares e avistou o carro com os suspeitos. Os infratores ainda tentaram fugir, mas pararam em um congestionamento e foram abordados pela equipe policial.





No carro estavam três adultos, identificados como João Paulo da Silva (18), com antecedentes por crime contra a administração pública, Pedro Henrique Gadelha Pereira (18) e Yago Uchoa dos Anjos (18); além de três adolescentes, sendo dois de 16 e um de 15 anos. Foi feita vistoria no veículo e nele foram encontrados um simulacro de pistola e uma faca utilizados para cometer a ação criminosa, e também objetos roubados das vítimas, como aparelhos celulares, um leitor digital de livros, mochilas, bolsas e outros objetos.





Com isso foi dada voz de prisão aos adultos e de apreensão aos menores. Todos foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) pelos policiais da Assessoria de Apoio ao Poder Judiciário. Os adultos foram autuados em flagrante por roubo e corrupção de menores. Contra os adolescentes foi registrado ato infracional análogo ao crime de roubo. Os pertences recuperados foram restituídos às vítimas.