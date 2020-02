Imagens mostram o resultado da tomografia realizada no senador licenciado Cid Gomes, que, após tentar furar um movimento grevista de PMs com uma retroescavadeira foi alvejado com tiros, em Sobral. Os projéteis atingiram a clavícula e o pulmão do senador.





Cid Gomes está em Fortaleza e médicos avaliam a retirada da bala do seu pulmão.





Confira:

