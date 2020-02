PRF apreende carregamento de cocaína que iria abastecer venda de drogas no Carnaval

A carga de drogas foi apreendida em um caminhão abordado na BR-116.

Mais um grande carregamento de drogas é apreendido na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) nas vésperas do Carnaval. Foi o segundo caso em menos de uma semana. Na noite desta segunda-feira (3), policiais rodoviários federais interceptaram um caminhão na BR-116, em Horizonte, e encontraram cerca de 150 quilos de cocaína no compartimento de cargas. A droga estava embalada em pacotes com etiquetas de grifes famosas no mundo inteiro.





A apreensão foi realizada pelos agentes da PRF nas proximidades da cidade de Horizonte. A equipe que fez a abordagem informou que o motorista do caminhão ficou nervoso durante uma abordagem de fiscalização rotineira. Eles, então, decidiram averiguar o que havia no baú e acabaram encontrando os entorpecentes.





A PRF não divulgou a identidade do motorista do caminhão, mas informou que ele foi encaminhado à sede da Superintendência da Polícia Federal, em Fortaleza, juntamente com o veículo e a carga. A PF vai aprofundar a investigação para descobrir quem iria receber a carga na Capital cearense e quem enviou a carga para o Ceará.





Outra





Na semana passada, cerca de 130 quilos de maconha prensada foram apreendidos numa operação realizada por policiais militares do Comando Especializado de Policiamento de Choque. Patrulhas do Batalhão de Comando Tático Motorizado (BPCotam) junto com seus agentes do Serviço Reservado localizaram a droga também em um caminhão que tinha placas do estado do Mato Grosso do Sul.





A localização da droga aconteceu quando a PM fazia busca para localizar o traficante e chefe de uma quadrilha ligada à facção criminosa Comando Vermelho (CV). O bandido, identificado como Darlan Alban Batista Guerra, suspeito de ter comandado dezenas de assassinatos em Caucaia nos últimos meses.





