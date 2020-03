Na noite desta terça-feira, dia 24, o Prefeito do Município de Forquilha, Gerlásio Loiola, divulgou em sua rede social que recebeu uma ligação do Diretor do HRN Sobral, informando que o exame laboratorial da Sra. Valneide Vasconcelos foi negativo para Covid-19.

