Hospital informa 5ª morte por coronavírus no estado de SP

Óbitos por covid-19 no Brasil chegam a sete, após o Rio de Janeiro também ter confirmado nesta quinta-feira duas mortes pela doença.





A operadora de saúde Prevent Senior informou no começo da tarde desta quinta-feira (19) mais uma morte por covid-19 (doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV2) em um de seus hospitais, na capital paulista.





A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo ainda não confirmou a informação.





É a quinta morte registrada em SP e a sétima no Brasil. Os quatro pacientes mortos anteriormente em São Paulo também estavam no mesmo hospital.





Dois pacientes morreram de covid-19 no Rio de Janeiro, informou nesta quinta-feira a Secretaria Estadual de Saúde.





Outros óbitos em pacientes com suspeita de infecção por coronavírus internados no Hospital Sancta Maggiore, da operadora de saúde, estão sob investigação.





A unidade do Sancta Maggiore, no bairro do Paraíso, foi reservada exclusivamente para tratar casos de coronavírus, sejam confirmados ou suspeitos.





A Prevent Senior tem como público pessoas acima de 60 anos, justamente o principal grupo de risco da covid-19.





Até o começo desta tarde, o hospital tinha 123 pacientes internados sendo tratados com protocolo de covid-19. Deste, 33 estavam na UTI, sendo que 12 deles já confirmados com coronavírus e 21 aguardavam resultados de exames.





Os outros 90 estão no quarto — 16 deles já testados positivo para covid-19 e 74 aguardando os exames.





Os números mais recentes do estado de São Paulo, divulgados na noite de ontem, indicavam 240 casos confirmados de infecção por SARS-CoV2. Em todo o país, são mais de 500.





