‘Pela quinta vez no ano baixamos o preço do combustível’, diz Bolsonaro

Bolsonaro comentou sobre os preços dos combustíveis durante encontro com Fittipaldi em Miami.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve, neste domingo (8), em uma churrascaria em Miami, na Flórida.





No local, o chefe do Executivo encontrou o bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, com quem teve uma breve conversa.





Em vídeo postado no Twitter pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o presidente do Brasil é aplaudido no restaurante e depois aparece conversando de pé com Emerson.





Bolsonaro comentou sobre os preços dos combustíveis:





“Emerson, pela quinta vez no ano baixamos o preço do combustível (da Petrobras); a última foi cinco por cento na refinaria. Sabe quanto baixou na bomba? Zero.”





E, segundo a revista Exame, acrescentou:





“Esse é o Brasil, e quando eu falo de quem é a responsabilidade, pessoal faz listinha, assinam 15, 20 personalidades para dar pancada em mim: ‘Eu tô atingindo governador’. Não estou atingindo, estou mostrando uma realidade.”





(Renovamídia)