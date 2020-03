Violência deixou 22 mortos no primeiro fim de semana após a greve de policiais no Ceará

No primeiro fim de semana sem greve de policiais, o Ceará registrou 22 mortes violentas entre a sexta-feira (6) e o começo da madrugada desta segunda-feira (9). Ao todo, 16 pessoas foram assassinadas, três morreram em acidentes de trânsito e houve ainda o registro de três mortes no interior por afogamento. Os números ainda são parciais e tendem a aumentar.





Em Fortaleza, a Polícia Militar registrou cinco casos de homicídios no intervalo entre a tarde de sexta-feira (6) e a noite do domingo (8). Os crimes ocorreram nos bairros Aerolândia, Praia do Futuro, Itaperi , Joaquim Távora e Mondubim (feminicídio).





Já na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram registrados assassinatos em Caucaia (no bairro Boa Vista) e em Pacajus (no bairro Pedra Branca).





No interior do estado, nove pessoas foram mortas nos seguintes Municípios: Itarema (duplo assassinato no bairro Lagoa Seca), Canindé (no bairro Campinas), Massapê (localidade de Sítio Cacimbinha), Campos Sales (bairro da Aparecida), Pacoti (localidade de Santo Antônio), Barbalha (Parque Cidade, vítima morreu no hospital em Juazeiro do Norte), e Aiuaba (na localidade de São Nicolau).





Acidentes





Um agente socioeducador morreu em Fortaleza ao colidir sua motocicleta contra um poste de iluminação pública na saída do viaduto da Avenida Parsifal Barroso sobre o entroncamento das avenidas Mister Hull e Bezerra de Menezes, no bairro São Gerardo, na última sexta-feira (6). A vítima foi identificada como Eduardo Brasil, 46 anos.





A dona de casa, Maria José dos Santos, 58 anos, morreu atropelada por um caminhão na rodovia estadual CE-293, na cidade de Milagres, no Sul do estado, na manhã de sábado (7).





Um homem identificado apenas pelo apelido de “Branco”, morreu ao sofrer um acidente de trânsito na estrada que liga os Municípios de Morada Nova e Quixadá. Ele pilotava sua motocicleta quando atropelou um animal e acabou morrendo na queda.





Um bandido morreu quando fugia em alta velocidade em uma motocicleta após praticar uma sequência de assaltos no bairro Bom Jardim. Na fuga, ele bateu de frente contra um ônibus e teve morte imediata. O comparsa ficou ferido. O caso ocorreu na noite de sábado (7).





Afogamentos





Francisco Daniel da Silva de Sousa, 34 anos, morreu afogado na Barragem Baixa do Frade, na zona rural do Município de Ipueiras.





Benedito Carlito dos Santos foi encontrado morto no Rio Poti, no Município de Chaval, já próximo à divisa do Ceará com o Piauí. A morte foi causada por afogamento.





Na Barragem do Jenipapeiro, na zona rural do Município de Icó, no Centro-Sul do estado, uma pescaria terminou trágica. Um homem identificado por Marcos Vieira Venceslau acabou morrendo afogado ao cair de uma passagem molhada, na tarde de sábado (7).





(Blog do Fernando Ribeiro)