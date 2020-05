Bolsas Santander: UNINTA divulga resultado da seleção

O Centro Universitário Inta (UNINTA) divulga a relação de estudantes aprovados na primeira etapa de seleção do Programa de Bolsas Santander Graduação. Os contemplados devem reunir a documentação, já prevista no regulamento e relacionada abaixo, e enviar até quarta-feira (20 de maio), impreterivelmente até as 11h da manhã, para o e-mail filipe.ferro@uninta.edu.br , com o assunto "Classificado Bolsa Santander - Nome do aluno”.





A chamada dos selecionados se dará por preenchimento por centro de carreiras, sendo 3 (três) classificados e 6 (seis) classificáveis de Ciências Humanas e Ciências Exatas, e 2 (dois) classificados e 4 classificáveis do Centro de Saúde. Em caso de não-comprovação dos documentos por parte do candidato classificado, a bolsa será direcionada ao próximo nome, de acordo com a lista de classificáveis. Caso se esgote a lista de classificáveis será direcionado ao próximo classificável da lista do outro centro.









Relação dos documentos:





- Documento de identificação com foto que comprove maioridade;





- Comprovante da Renda familiar de até 1,5 salários por pessoa;





- Comprovante da conta do Santander (dados bancários);





- Histórico acadêmico para comprovar já ter cursado de 20% a 80% do curso.









Veja a relação dos aprovados na primeira etapa:





CLASSIFICADOS:









Centro de Saúde.





1. Samara Maria de Souza Rodrigues.





2. Maria de Fátima Albuquerque Aguiar.













Ciências Humanas e Exatas.





3. Kelly Pinheiro Barros.





4. Joaquim José do Nascimento Neto.





5. Gabriela Teixeira Venancio.









CLASSIFICÁVEIS:





Centro de Saúde.





6. Brenda Maria da Silva Martins.





7. Isabely Paiva de Carvalho Martins.





8. Lizandra Mesquita Ramos.





9. Tamaia Batista Abreu.













Ciências Humanas e Exatas.





10. Francisco Maikon de Souza.





11. Alander Sousa Alves.





12. Rayanne Pereira Carvalho.





13. Emanuelle Mendes Cavalcanti.





14. Hemanoella Cunha Nascimento.





15. Socorro Taynara Araújo Carvalho.