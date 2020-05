Em meio à pandemia, traficantes impõem toque de recolher em favela do Rio: "Abraça o papo"

Traficantes que comandam a favela Camarista Méier, no bairro do Engenho de Dentro, zona norte do Rio, decidiram impor toque de recolher, a partir da próxima quarta-feira, para tentar conter o avanço do novo coronavírus.





O Antagonista teve acesso à mensagem enviada pelo celular aos moradores da favela, que terão de estar dentro de casa antes das 21h, com exceção dos que estão chegando ou saindo do trabalho.





“Abraça o papo, para o papo não te abraçar. A ronda vai passar e é sem simpatia”, diz o recado virtual dos traficantes.





Durante o dia, o comércio — com exceção de “mercadinho, farmácia e hortifrúti” — terá que funcionar com a porta aberta pela metade.





“Comprar e ir embora pra casa.”