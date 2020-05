TRAGÉDIA: MORRE JOVEM PARTURIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL

Uma jovem de 25 anos morreu na Santa Casa de Sobral ao dar à luz uma criança do sexo feminino. A vítima foi identificada como Andrine Ferreira, morava na localidade de Barragem, no Distrito de Jaibaras, em Sobral. Andrine, na última sexta-feira (15), sentia fortes dores e foi levada para a Santa Casa, onde ficou internada sem a presença de acompanhante e segundo informações da família, a jovem teria que ser submetida a uma cirurgia de cesariana, mas isso não aconteceu, no entanto, continuou no leito do hospital, onde veio a ter parto normal e teve complicações, resultando na sua morte. A criança sobreviveu e se encontra na Santa Casa, no setor de UTI.





A vítima estava com quarenta semanas de gestação, os familiares acusam o hospital de suposta negligência médica.





Com informações de Olivando Alves