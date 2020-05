INTERNAUTA FAZ PERGUNTA AO PREFEITO IVO GOMES

"Meu nome é Francisco Filho e gostaria que a Prefeitura de Sobral desse alguma explicação sobre essas fotos que tirei hoje (18) pela manhã, 18/05/2020. Com o Decreto do Governo Estadual e o Decreto Municipal nós da construção civil estamos proibidos de trabalhar e eu até entendo e concordo com o isolamento, mesmo tendo precisão de trabalhar para cumprir com nossas despesas. Só não entendo porque que esse Decreto serve para uns e outros não. Digo isso por causa dessas fotos abaixa, esses trabalhadores da contribuição civil estão prestando serviço para essa Obra da prefeitura que nunca parou. Por que será que eles podem trabalhar? Não entendo, por isso gostaria de alguma explicação por parte do Prefeito ou algum representante da prefeitura? Por que entrei em contato com as redes sociais do prefeito, mas até agora não obtive nenhuma resposta."