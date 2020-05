O ABANDONO EM SOBRAL É DE "CABO A RABO"!

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando o abandono em que se encontra o bairro Padre Ibiapina.





Veja à íntegra da denúncia:





"Aqui no bairro Padre Ibiapina em Sobral, bem próximo à igreja da Ressurreição, no cruzamento das ruas Pedro Aguiar Carneiro e Professor Manoel Pinto Filho, tem um esgoto que está escorrendo a céu aberto em nossas portas há mais de 1 ano. Causando além do mau cheiro em nossas portas, está causado várias doenças nos moradores. Já ligamos para os órgãos competentes várias vezes e eles não resolvem. Nosso bairro está abandonado, coberto por mato e lixo."