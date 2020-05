Paciente recuperada da Covid-19 recebe alta da UTI na Santa Casa de Misericórdia de Sobral

Natural do município de Forquilha, a paciente Ana Carmem Nicolau Neto, 40 anos, estava internada para tratamento da Covid-19, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Nesta terça-feira (26/05), a paciente recebeu alta e deixou a unidade caminhando sob os aplausos dos profissionais da saúde. Ao se despedir, Ana agradeceu a assistência prestada no Hospital. "Com a ajuda de todos vocês eu estou me sentindo muito feliz, muito leve e muito agradecida. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês", disse a paciente.





A Santa Casa de Misericórdia de Sobral conta uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 10 leitos e uma enfermaria com 14 leitos clínicos para receber pacientes de Sobral e dos demais municípios da Região Norte do Ceará. Hoje, o Hospital encontra-se com todos os leitos da UTI lotados e quase 70% dos leitos da enfermaria ocupados.