Policial militar é preso por tentar matar mulher em Barbalha

A Polícia Civil cumpriu, na última terça-feira (12), um mandado de prisão temporária contra o soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Mayron Myrray Bezerra Aranha, por tentativa de homicídio contra uma mulher, no Município de Barbalha. As informações foram confirmadas pela PMCE.





O PM se apresentou à Delegacia Municipal de Barbalha, na tarde de terça-feira. Com um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Estadual, os policiais civis também apreenderam a arma de fogo que teria sido utilizada no crime, uma pistola Ponto 40, com carregador. O armamento será periciado.





Mayron Myrray é suspeito de balear uma mulher de 23 anos, em Barbalha, na manhã da última sexta-feira (8). Os dois teriam passado a noite e a madrugada anteriores ingerindo bebida alcoólica, em uma chácara nas proximidades da Avenida Leão Sampaio.





As investigações policiais apontam que a mulher teria se recusado a ter relações sexuais com o militar, o que o motivou a atirar contra o braço direito dela. A mulher foi socorrida e levada para o hospital com o quadro de saúde estável.





Na fuga, o policial militar colidiu o veículo, um Renault Logan de cor vermelha, em um poste de energia, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Ele apresentava sinais de embriaguez, segundo testemunhas.





(Diário do Nordeste)