Policial penal é assassinada a tiros por assaltantes em plena BR-116, no Município de Itaitinga

Uma policial penal cearense foi assassinada, na manhã desta sexta-feira (22), durante uma tentativa de assalto ocorrida no quilômetro 21 da BR-116, no Município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime ocorreu quando bandidos tentaram atacar a servidora pública que estava em seu veículo. O carro apresentou uma pane no motor e a guiadora parou no acostamento para pedir ajuda pelo celular. Foi a quarta mulher assassinada no Ceará nas últimas 24 horas.

A mulher morta pelos assaltantes foi identificada através dos documentos encontrados em sua bolsa, dentro do automóvel. Era a agente penitenciária (policial penal), Ana Paula Vieira de Oliveira, 30 anos. Segundo as primeiras informações, os criminosos teria se aproximado da policial para assaltá-la e ela acabou sendo atingida com um tiro na cabeça. Naquele momento, a agente aguardava a chegada de um reboque para seu carro para uma oficina.





O corpo da agente foi encontrado dentro do casso, um ônix vermelho de placas PNA-4427 (CE). Logo, pessoas que passavam pelo local acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que encaminhou uma patrulha ao local e constatou a veracidade da informação.





A notícia logo chegou ao conhecimento de outros policiais penais que estavam de plantão no Complexo Penitenciário de Itaitinga e estes se dirigiam ao local onde encontraram a colega morta. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi enviada ao local para dar início às investigações.





A agente penal era esposa de um policial militar e estava lotada no Presídio Feminino Desembargadora Auri Moura Costa, em Aquiraz.





Outro caso





Na noite do dia 1º de maio último, outro policial penal foi morto no Ceará. O crime ocorreu no bairro Papicu, na zona Leste de Fortaleza. O agente Paulo Vitor Passos Teixeira, 25, que atuava na Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Jucá Neto (CPPL 3), foi vítima de um crime de latrocínio (roubo seguido de morte).





A vítima estava em um carro quando foi abordada por homens armados. Paulo Victor volta de uma festa de aniversário e errou o caminho, entrando numa favela, onde acabou sendo morto a tiros. Os criminosos ainda roubaram sua arma pessoal. Todos foram presos posteriormente.





