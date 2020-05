SOLICITAÇÃO DO INTERNAUTA!

Veja à íntegra da mensagem do internauta:

"Oi bom dia!









Atenção! Pare para pensar um pouquinho! Se o seu celular quebrar, molhar ou parar de funcionar, o que você vai fazer? Tem uma pessoa da sua família passando mal, você sem celular, você vai ter que sair correndo até um hospital ou upa, para pedir ajuda, pois seu celular está com defeito e não tem como ligar ! Você vai receber seu auxilio emergencial, mas você não tem como gerar o código, para sacar seu dinheiro ou fazer uma transferência porque seu celular está com defeito. Então lojas de conserto de celular tem que estar funcionando! Celular hoje não é luxo é precisão! Todo mundo precisa estar com seu celular funcionado. Então deixem os técnicos em consertos de celulares trabalharem ! Tem como nós da categoria de conserto de celular trabalhar sem fazer aglomeração. Pense nisso, governador e prefeito!"