Concurso EsPCEx 2020: edital com 440 vagas é aberto à Escola Preparatória de Cadetes do Exército

Foi divulgado hoje (29), por intermédio do Diário Oficial da União, a abertura do novo Concurso Público destinado ao preenchimento de 440 vagas à Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx 2020).





Em primeiro momento, é necessário dizer que dentre o total de oportunidades 400 vagas são para candidatos do sexo masculino, enquanto 40 ao sexo feminino, além de que há ainda vagas designadas à pessoas especificadas nos itens do edital.





Assim, os que forem aprovados e admitidos à convocação do curso, com duração de cinco anos, o regime se dará em internato. No primeiro ano, as aulas serão ministradas na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Como do segundo ao quinto ano, o militar em formação receberá o título de cadete com aulas na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), no município de Resende, no Rio de Janeiro.





Após realizar a conclusão do curso, o profissional será declarado Aspirante a Oficial (Asp) do Exército Brasileiro, sendo-lhe conferida a graduação de Bacharel em Ciências Militares.





Requisitos





Para o certame, há algumas condições a serem preenchidas, tais como:





- Brasileiro nato;

- Idade mínima de 17 e, no máximo, 22 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula;

- Ensino médio completo;

- Se do sexo masculino, ter no mínimo, 1,60m, sendo a limitação não se aplica ao candidato com até 16 anos de idade, desde que possua a altura mínima de 1,57m e exame especializado revele a possibilidade do crescimento;

- Se do sexo feminino, ter no mínimo, 1,55m de altura;

- Não ter filho ou dependentes, e não ser casado ou haver constituído união estável.





Inscrições





Aos interessados que cumprirem estes requisitos, as candidaturas estão abertas no período de 5 de maio a 3 de junho de 2020, exclusivamente, por meio do site do órgão





Há a taxa de participação no valor de R$ 90,00, com possibilidade de solicitar a isenção durante os dias 5 e 7 de maio de 2020, seguindo as orientações do edital.





Etapas





Como método de seleção, os concorrentes serão submetidos as seguintes duas fases do certame:





* Primeira: exame intelectual aplicado em dois prováveis dias. No primeiro terá o conteúdo de português, redação, física e química, com realização no dia 26 de setembro de 2020. Enquanto no dia posterior, 27 de setembro, os candidatos terão a continuação do exame com questões de matemática, geografia, história e inglês. Em ambos os dias, a resolução das provas ocorrerá das 13h30 às 18h, de acordo com o horário de Brasília.





* Segunda: inspeção de saúde, exame de aptidão física e avaliação psicológica.





Veja mais informações sobre o certame designado a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx 2020) no edital de abertura disponível em nosso site.





Jornalista: Mayson Martins Ribeiro