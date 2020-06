VÍDEO - ATÉ QUE PONTO PODE CHEGAR A CRUELDADE HUMANA?

Um motorista foi flagrado arrastando um cachorro do lado de fora de um veículo. O caso aconteceu na cidade de Itarema, mas o carro tem as placas da cidade de Acaraú. A polícia está investigando se o nome da pessoa que está no documento do carro era a mesma pessoa que estava dirigindo.





De acordo com a pessoa que fez as imagens, quando o motorista percebeu que estava sendo filmado apontou uma arma como forma de intimidação.





Em março deste ano, um carro da prefeitura da cidade de Eusébio foi flagrado arrastando um cachorro que estava na carroceria da caminhonete, ele teria caído para o lado de fora e continuou sendo arrastado.





De acordo com o Artigo 32 da Lei de Crimes ambientais, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Com informações do portal Cnews