MAIS UM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL FOI REGISTRADO NA "CURVA DO JORGE", NA BR222

Um acidente com vítima fatal foi registrado na tarde desta segunda-feira (8), na "Curva do Jorge", na BR222, em Itapajé.

O sinistro aconteceu por volta das 17h20min. O veículo que capotou foi um caminhão baú, que transportava uma carga de frios. O condutor do veículo (identidade desconhecida) morreu preso às ferragens. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, para resgatar o corpo do motorista, foi necessário utilizar uma serra elétrica para romper os destroços da cabine. Uma ambulância do SAMU foi deslocada para o local do sinistro, no entanto, nada mais poderia ser feito, pois o homem já estava morto. A Policia Militar, Agentes da PRF e Perícia Forense também estiveram no local do acidente, realizando os procedimentos de praxe.





A carga foi levada pelos populares.





Com informações do portal Maikon Rios