Pandemia da bala: Pai e filho são assassinados a tiros por pistoleiros em Ibicuitinga

Uma tragédia familiar foi registrada no interior do Ceará logo no primeiro dia de junho. Pai e filho foram assassinados a tiros na porta de casa. O crime de duplo homicídio ocorreu na noite desta segunda-feira (1º) na zona rural do Município de Ibicuitinga, na região do Sertão Central (a 190Km de Fortaleza). As vítimas foram surpreendidas por dois bandidos que fugiram do local em uma motocicleta. A Polícia investiga o caso.





De acordo com as primeiras investigações da Polícia, o filho, identificado por Davi, seria o verdadeiro “alvo” dos assassinos. Ele estava na calçada de casa, no Distrito de Canindezinho, por volta das 19 horas, quando foi baleado. O pai ouviu os estampidos e ao tentar saber o que estava acontecendo acabou sendo também alvejado. Os dois tentaram correr para se abrigar dos tiros, mas foram perseguidos e acabaram executados sumariamente.





Logo após a fuga dos criminosos e com o cessar dos estampidos, os vizinhos encontraram pai e filho mortos. A Polícia Militar foi acionada e preservou o local do crime até a chegada de equipe da Perícia Forense do Núcleo Regional de Russas.





O clima no Município de Ibicuitinga é de tensão com a presença de facções criminosas. Desde janeiro, já foram registrados ali homicídios, ao menos, 11 casos de assassinatos.