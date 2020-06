Altas de pacientes com Covid-19 sobe 13% no Ceará nas últimas duas semanas de maio

Números analisados são da plataforma IntegraSUS, com dados colhidos pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará.

A taxa de altas concedidas a pacientes com Covid-19 subiu 13% entre as duas últimas semanas de presença da doença em todo o Ceará. O número é da plataforma IntegraSUS, que reúne os dados colhidos pela Secretaria de Saúde relacionados ao atendimento nos municípios do Estado. Ao todo, o total de recuperados foi de 1.827 entre os dias 24 e 30 de maio. Enquanto isso, no período entre 17 e 23 do mesmo mês o número era de 1.617.





A análise realizada nas duas últimas semanas de maio também mostra média de 246 altas por dia nesse período de tempo. Os pacientes com alta clínica são considerados como recuperados da infecção pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Atualmente, o número total é de 34.208 curados em território cearense.





Se levado em consideração este mesmo intervalo de tempo em maio, dados apontam que, entre os dias 17 e 30, o pico de altas foi registrado no dia 26 do mês em questão. Neste dia, 371 pessoas foram liberadas de unidades hospitalares.





Até a manhã desta terça-feira (2), segundo as informações oficiais da pasta, 86,76% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) estão ocupadas nos municípios que atendem a doença. Enquanto isso, a taxa de ocupação das enfermarias no estado é de 62,35%.





Em Fortaleza





Na Capital, muncípio considerado como epicentro da epidemia no estado, o número de altas por dia é estimado em 195. O período analisado também foi o das últimas duas semanas.





De acordo com o IntegraSUS, aponta que o pico de altas entre 17 e 30 de maio na Capital também ocorreu no dia 26 do mês passado, quando 321 altas foram registradas.





(DN)