Tribunal do Crime: Polícia salva dois homens que seriam mortos por bandidos de uma facção

Dois homens que haviam sido seqüestrados por integrantes de uma facção criminosa e levados para serem torturados e mortos, na zona Oeste de Fortaleza, foram salvos graças à ação rápida da Polícia Militar. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (1º), no bairro Floresta. As vítimas já estavam sendo espancadas quando foram resgatadas de dentro do terreno baldio que servia como “tribunal do crime”.





De acordo com a Polícia, uma denúncia foi recebida de forma anônima pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), dando conta de que os reféns estavam sendo torturados e seriam mortos ainda na noite de ontem. O local indicado foi um extenso terreno baldio, um denso matagal existente na Rua Carnaubal.





Rapidamente, equipes de moto-patrulhas do 20º BPM (Cristo Redentor) cercaram o local e iniciaram as buscas na mata. Os PMs disseram ter ouvido vozes de pessoas que estariam agonizando. Pediram reforço e a procura pelas vítimas continuou no matagal até que por volta das 22 horas os PMs localizaram um suspeito no matagal e este, em seguida, indicou onde estavam os reféns.





O suspeito, identificado como Paulo Victor Alves, recebeu voz de prisão no local, enquanto os dois homens feridos foram socorridos do local pela própria PM, que acionou uma ambulância do Samu para o encaminhamento a um hospital. Os dois homens foram identificados como Luiz Pereira da Silva e Daniel da Silva.





