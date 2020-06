PM invade suíte de motel e acaba com festa de bandidos em Fortaleza. No local havia mais de 30 pessoas

A Polícia Militar do Ceará encerrou na madrugada deste sábado (30), uma festa realizada em uma suíte de um motel localizado na Avenida José Jatahy, bairro Jacarecanga, em Fortaleza (CE). Na ação, os policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) e da Força Tática (FT) encontraram armas de fogo e drogas.





Era por volta de 00h, quando os militares receberam informações acerca de uma festa com aglomeração de pessoas que acontecia em uma suíte compartilhada no motel. No local, várias pessoas faziam uso de drogas e portavam armas de fogo. No momento da abordagem, cerca de 30 pessoas, após perceberem a presença dos PMs, tentaram empreender fuga e esconder os materiais ilícitos. Foram apreendidos uma pistola de calibre 380, um revólver calibre 38, papelotes de maconha, vidros de “loló” e latas de respingo de solda.





Além do material apreendido, as equipes policiais constataram a presença de menores de idade no local. Diante dos fatos, todos foram apresentados na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e, posteriormente, as mulheres envolvidas foram conduzidas a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), para verificar possíveis crimes, onde foi feito um Boletim de Ocorrência (B.O.)





Três homens foram presos e autuados com base nos artigos 180 (receptação) e 304 (uso de documento falso) do Código Penal, artigo 14 do Estatuto do Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo) e 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor).





(Fernando Ribeiro)