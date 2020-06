Pelo twitter, Exército anuncia preparação de tropas para operações de Garantia da Lei e da Ordem

A página oficial do Exército Brasileiro fez uma publicação na tarde deste domingo (31) divulgando o treinamento de oficiais para operações de Garantia da Lei e da Ordem. A postagem foi feita em meio a protestos realizados por uma torcida organizada e movimentos de esquerda em São Paulo. A aglomeração da torcida organizada terminou em confronto com a PM.





Na manifestação foram presos manifestantes com canivetes e artefatos químicos, diz a PM.





As manifestações da esquerda vieram em resposta a atos em apoio a Bolsonaro em Brasília.





“Em Caçapava (SP), 6º Batalhão de Infantaria Leve prepara militares para operações de Garantia da Lei e da Ordem”, diz a publicação feita no Twitter. O tuíte do Exército acompanha uma matéria produzia no dia 27 de maio, última quarta-feira e fala de ações ocorridas nos dias 20 e 21 de maio.

(República Curitiba)