SOBRAL: DENÚNCIA DO INTERNAUTA DA LOCALIDADE DE OURO BRANCO

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando que uma mulher testou positivo para covid-19 e que está espalhando o vírus na comunidade.

Veja a íntegra da denúncai:

"Olá boa noite ! Gostaria de fazer uma denuncia anônima por favor; uma mulher da localidade de Ouro Branco, que fica aqui próximo de Rafael Arruda, testou positivo para o coronavírus e não para em casa ! Vai nos comércios sem máscaras e anda na rua normalmente, está espalhando a doença para a população que é quase todos idosos, já tem mais de 10 casos lá, sendo que a maioria é idoso, peço pelo amor de Deus que as autoridades venham fiscalizar; pois estamos no descaso com essa mulher sem consciência. Obrigada peço muito que vc marque o Ivo pra ver se ele ajuda aqui!"