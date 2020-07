Um afogamento foi registrado na noite de ontem (6), por volta das 19h00, no açude do "Javan", nas proximidades do estádio do Junco.





A vítima saiu para pescar pela manhã e não retornou. O corpo foi encontrado por populares.





A vítima foi identificada como Luís Gonçalves de Sousa.





O corpo foi recolhido para ser periciado no IML.