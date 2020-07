Crajubar terá PM nas ruas para fiscalizar lockdown

O secretário da Segurança Pública, André Costa, vai liderar um plano mais intenso de fiscalização.

O governador Camilo Santana (PT) prepara um plano de ação policial para intensificar a fiscalização do decreto estadual que determina o isolamento e o distanciamento social rígido em Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. A decisão foi combinada com os três prefeitos, em conversas individuais, por telefone, na primeira semana de julho.





Camilo avisou aos prefeitos Zé Ailton Brasil (Crato), Arnon Bezerra (Juazeiro) e Argemiro Sampaio (Barbalha) sobre o contato que seria feito pelo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)do Ceará, delegado André Costa. A ideia é preparar uma estratégia de atuação nos municípios, em consonância com os três gestores. O reforço para as ações será disponibilizado pela secretaria estadual.





Argemiro Sampaio confirmou a conversa que teve com o governador no dia 1º de julho. O prefeito alertou o governador sobre a pouca efetividade das barreiras sanitárias e o descumprimento das regras de isolamento nos bairros das cidades. “O plano é extremamente necessário. A população só obedece a farda. Temos que fazer rondas para inibir aglomerações”, disse.





O prefeito barbalhense solicitou ao governador a liberação de 20 profissionais do efetivo do Batalhão de Eventos, que são enviados todos os anos para a Festa de Santo Antônio, como reforço à segurança na cidade. Argemiro acredita que, com os policiais circulando no Município e atendendo denúncias, as aglomerações tendem a diminuir.





Na conversa com o governador, Zé Ailton Brasil observou que tem encontrado dificuldade para que a Guarda Municipal faça o trabalho de fiscalização. Ele acusa um grupo oposicionista de incitar, sistematicamente, a população contra os profissionais, que estão fiscalizando o centro e outros bairros da cidade. Segundo o prefeito, o fato tem prejudicado a atuação.





Para Zé Ailton, com a nova estratégia, a Prefeitura ficará a cargo das barreiras sanitárias, enquanto que o reforço da SSPDS promoverá rondas e atenderá a denúncias da população sobre aglomerações. Ainda sem os reforços, a Prefeitura realizou fiscalizações no domingo (05). Um dos alvos foi o balneário da nascente.





Em Juazeiro, o prefeito Arnon Bezerra confirmou o planejamento conjunto com a Secretaria de Segurança, mas defende o desenvolvimento de mais campanhas de conscientização. O prefeito avalia a intensificação da fiscalização como positiva, mas ressalta que a conscientização é necessária como complemento. “O governo está fazendo a sua parte e as prefeituras também. Mas é preciso ter cautela, para não criar um mal-estar com a população”, disse Arnon, ressaltando que as abordagens devem ser educativas. Ele teme que após as abordagens, situações de aglomerações voltem a se repetir.





Os três prefeitos do Crajubar têm mantido contatos sobre o enfrentamento à covid-19 e todas as decisões devem ser tomadas em conjunto, sob orientação do Governo do Estado. Aos prefeitos, o secretário André Costa não falou em números. Antes de definir, deve se reunir com os comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, para se inteirar sobre o efetivos que será disponibilizado para o Crajubar.





