Polícia Civil captura dupla investigada por morte de empresário em Aquiraz

Uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na identificação de dois suspeitos de participação em um duplo homicídio ocorrido na Região Metropolitana, em junho deste ano. Entre as vítimas estava um empresário e um motorista, que foram encontrados mortos dentro um caminhão. Em ações registradas em dias distintos, a Delegacia Metropolitana de Aquiraz e o Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) cumpriram mandados de prisão preventiva contra os envolvidos. Drogas e uma arma de fogo de fabricação artesanal foram apreendidas.

Na última sexta-feira (3), após investigações conduzidas pela Delegacia de Aquiraz, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão no bairro Camará, na cidade pertencente à Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) do Ceará. Um dos presos foi Robenyo Kleriston Soares Moreira (37), fugitivo do Estado do Rio Grande do Norte. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelas mortes do empresário José Jurandir Alves da Rocha (59) e do motorista da vítima, Jorginey Mesquita Novais (40). Ambos foram executados no dia 6 de junho deste ano.





Os policiais civis cumpriram ainda um mandado de busca e apreensão no imóvel do homem. Com isso, as equipes apreenderam 400 gramas de cocaína, uma arma de fogo artesanal calibre 12, duas balanças de precisão e uma motocicleta com sinal identificador adulterado. O suspeito foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Aquiraz, onde foi ouvido. Robenyo, vulgo “Louro”, foi também autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.





No dia 30 de junho, os policiais civis já haviam cumprido outro mandado de prisão pelo duplo homicídio contra Elielton Rocha da Silva (27), conhecido por “Sarrabulho”. O homem já responde a oito inquéritos policiais, sendo quatro por homicídios, três por tráfico de drogas e um por outras infrações à lei de entorpecentes.





“Sarrabulho”, que se encontra recolhido em uma unidade prisional, é apontado ainda como um dos chefes de uma organização criminosa na região. Durante o cumprimento da ordem judicial, a Polícia Civil teve o apoio de policiais penais da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Os dois homens agora se encontram à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando a participação de outros suspeitos, além desses dois presos em outros crimes na cidade.





(Polícia Civil)