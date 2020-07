No início da tarde de hoje (06), por volta das 13h00, as câmeras do circuito de TV de um posto de combustível localizado na cidade de Massapê-CE, registraram um assalto realizado por uma dupla que ocupava uma motocicleta.





Os bandidos roubaram todo o dinheiro do apurado do dia, fugindo logo em seguida, tomando destino ignorado.





Vídeo: