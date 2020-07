MP recomenda aplicação de multa para quem não utilizar máscaras em Fortaleza

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) expediu recomendação ao prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e à secretária de Saúde do Município, Joana Angélica, sugerindo aplicação de multa para quem não estiver utilizando máscaras.





De acordo com a promotora de Justiça, Ana Cláudia Uchoa, o documento sugere o uso do assessório de proteção, industrial ou caseira, em espaço público, no interior de transporte público ou em estabelecimentos em funcionamento, além de áreas comuns em condomínios.





A promotora de Justiça Ana Cláudia Uchoa explica:

Veja mais sobre:

Fonte: CN7