Jornalismo ganha o II Prêmio de Inovação Pedagógica do UNINTA

Aconteceu na tarde desta quinta-feira (27) a cerimônia do II Prêmio de Inovação Pedagógica do Centro Universitário INTA (UNINTA), que prestigiou o trabalho do seu corpo docente. Nesta segunda edição, realizada no novo auditório Oscar Spíndola Rodrigues, o professor Me Augustiano Xavier, do curso de Jornalismo, foi contemplado com o primeiro lugar e o prêmio de um laptop. O trabalho vencedor foi o podcast intitulado “Alerta CoronaVírus”, o qual foi produzido em parceria com os estudantes do curso.





O professor relata que a proposta do trabalho aconteceu dentro da sala de aula. “A idéia surgiu a partir de conversas com estudantes sobre o produção de um podcast, discussões essas que foram motivadas pelo grande uso dessa linguagem por veículos de comunicação e a sociedade”. Mesmo longe dos estúdios da instituição, ele garante que é totalmente viável a produção de conteúdo de qualidade em isolamento social. “Há diversos suportes tecnológicos para auxiliar nesse processo de construção de um projeto novo, o podcast é um bom exemplo disso”, destacou.





Junyel Lehy, aluno do oitavo semestre nos conta como foi a experiência. ”Criar um podcast em meio a uma pandemia foi bastante desafiador, mas acabei enxergando uma possibilidade dentro da área, e também que esse novo formato possibilitou pessoas que não tinham acesso a tais informações tão importantes, se manterem informadas”. colocou.





Ao falar sobre o prêmio, o professor Augustiano Xavier ressaltou o uso de novas tecnologias. “ O sentimento foi de gratidão e de dever cumprido. O podcast alcançou seu resultado esperado e os estudantes tiveram a possibilidade de construir uma importante ferramenta de comunicação. Essa conquista mostra a importância de implementarmos práticas inovadoras nos processos pedagógicos”.





O evento foi transmitido na página do youtube da instituição e apresentado pela Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Profa. Dra. Chrislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante A primeira edição do Prêmio de Inovação Pedagógica teve como vencedora a docente Me. Wanderléia de Aguiar Policarpo, do curso de Nutrição do UNINTA, por seu relato sobre aplicação da gamificação na disciplina de Bioquímica, a fim de auxiliar na aprendizagem dos alunos.









Thailane Morais





Estudante e participante da Agência Júnior de Jornalismo do UNINTA