Polícia Civil de Sobral prende suspeito de assassinar Elenilda de Almeida Torres

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Regional de Sobral, resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de participar de um homicídio, ocorrido nessa quinta-feira (17), em Sobral, região pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A captura ocorreu horas após o homem praticar a ação delituosa.





Os trabalhos policiais foram iniciados logo após os agentes de segurança serem informados sobre um conflito entre integrantes de grupos criminosos pelas ruas do bairro Padre Palhano, em Sobral. Na troca de tiros entre os indivíduos, uma mulher identificada por Elenilda de Almeida Torres (40), que estava saindo para ir trabalhar, foi atingida por disparos de arma de fogo. A mulher chegou a ser socorrida, mas veio a óbito em uma unidade hospitalar.





Em continuidade às diligências, de posse das características dos suspeitos, horas após o conflito, a Polícia Civil capturou Ernandes Alves de Freitas (24), com antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. De acordo com as informações policiais, o indivíduo foi identificado como suspeito de ser um dos responsáveis pelos disparos que vitimou Elenilda de Almeida.





Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral. Na unidade, o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio. O Núcleo de Homicídios de Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral dará continuidade às investigações com o objetivo de capturar os demais envolvidos da ação delituosa.





Denúncias





A população pode colaborar com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais na região. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3677-4711, da Delegacia Regional de Sobral; ou para o número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do NHPP de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Com informações do portal SSPDS/CE