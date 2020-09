CAMOCIM-CE : JOVEM É EXECUTADO A BALA DENTRO DE CASA. SUA ESPOSA TAMBEM FOI ALVEJADA E SE ENCONTRA EM ESTADO GRAVE

Lamentavelmente, o município de Camocim registrou seu segundo homicídio no ano de 2020. A vítima foi identificada como Diones Alves Sousa, 22 anos, o qual foi morto dentro de sua residência localizada na Rua Manoel Pinheiro, bairro Nossa Senhora de Fátima, aqui em Camocim.





De acordo com as informações enviadas ao blog Camocim polícia 24h, durante a manhã desta sexta-feira, 18, houve um desentendimento entre os familiares da vítima e alguns indivíduos que estavam consumido bebida alcoólica em um bar localizado próximo ao local da ocorrência.





Na ocasião os envolvidos entraram em vias de fatos, no entanto, não passou disso. Já por volta das 15h, um veículo de cor preta se aproximou da residência da vítima, sendo que um elemento magro, trajando blusa branca, saiu de dentro do carro, invadiu a casa da vítima e efetuou cerca de 8 disparos provavelmente de pistola 380. Infelizmente Diones veio a óbito ali mesmo no local. Na ocasião a esposa da vítima, a senhora Micaele dos Reis Teixiera, 20 anos, a qual estava com seu marido, também foi alvejada com 4 tiros e se encontra no hospital em estado grave. Em seguida os ocupantes do veículo preto saíram em disparada e fugiram do local. Equipes do CPRaio e do POG realizam diligências por toda cidade à procura dos acusados. A polícia pede para quem tiver informações que leve ao paradeiro dos acusados, ligar para o 190 que sua identidade será mantida em sigilo.





(Camocim Polícia 24h)