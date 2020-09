Durante roubo, criminoso morde mão de mulher para arrancar aliança. VEJA VÍDEO

Uma mulher teve o dedo mordido durante um assalto enquanto ia para uma academia de musculação em São Vicente, no litoral de São Paulo. Imagens de câmeras de monitoramento obtidas pelo G1 nesta quinta-feira (3) flagraram a ação dos bandidos, que estavam armados.





O crime ocorreu na rua Visconde de Tamandaré, no Centro da cidade. A vítima estava indo para uma aula de musculação quando foi abordada pelos dois criminosos em uma esquina. Primeiro, aparece apenas um suspeito de bicicleta, que passa por ela sem abordá-la. Em seguida, aparece o segundo, que rapidamente desce da bicicleta e retira uma arma da cintura, anunciando o assalto.





Ao G1, a vítima relatou que, como estava à caminho de uma academia, não tinha nenhum outro bem consigo, apenas a aliança de casamento. Como estava com dificuldade de tirá-la do dedo, um dos criminosos se pôs a arrancá-la com os dentes.





"Os dentes dele rasparam no meu dedo e me machucou, inchando bastante. Ainda estou bem abalada, não saí de casa desde então. Tenho medo deles virem atrás de mim novamente", desabafa.

Assim que conseguiram arrancar o anel, eles pegam as bicicletas e vão embora, rapidamente. A vítima relatou que, durante o assalto, um alarme da câmera de monitoramento que gravou as imagens começou a tocar, assustando os assaltantes. "Eles gritavam 'a selfie, a selfie'. Eu achei que queriam meu celular, mas era um código para avisar que estavam sendo filmados", diz.





A mulher correu para a academia após o assalto, onde acionaram a Polícia Militar, que não apareceu. Ela registou um boletim de ocorrência na Delegacia Sede de São Vicente. As imagens também foram entregues à Polícia Civil.





VEJA VÍDEO:

