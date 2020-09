VOCÊ TEM PENA DE ESTUPRADOR? VEJA QUANTA CRUELDADE HUMANA!

Esta é uma filmagem real da pequena Shaniya Davis sendo carregada por seu assassino, momentos depois que ele a estuprou. Ela não conseguia andar sozinha após o estupro, e seu cabelo parecia tão bagunçado porque estava sendo puxado enquanto ela lutava durante a agressão sexual. Pouco depois de sair do elevador, ele levou Shaniya até o carro e a matou. Ela tinha apenas 5 anos quando sua mãe a vendeu para cobrir uma dívida de $ 200 com drogas. Como um cérebro conclui que seu filho vale alguma dívida, especialmente $ 200? Isso aconteceu na Carolina do Norte.





(A mãe da criança está presa, e o assassino e estuprador está no corredor da morte)