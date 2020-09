Fim de semana violento no Ceará deixa 36 mortos em acidentes e assassinatos

Trinta e seis mortes violentas, incluindo assassinatos e acidentes de trânsito, foram registradas pelas autoridades da Segurança Pública em todo o estado do Ceará no último fim de semana. Os números, porém, ainda são parciais e tendem a crescer. Vinte e duas pessoas foram assassinadas e outras 14 morreram em desastres.





Na Capital cearense ocorreram três crimes de morte nos bairros Conjunto Ceará, Castelão (Boa Vista) e Barra do Ceará. Na Região Metropolitana de Fortaleza foram registrados outros sete assassinatos nos seguintes Municípios: Caucaia (duplo), Maracanaú, Guaiúba, Cascavel, Pacajus e Paraipaba.





No Interior Norte, sete pessoas foram mortas nos Municípios de Sobral (3), Camocim, Uruoca Senador Sá e Monsenhor Tabosa. No Interior Sul ocorreram cinco crimes de morte em Juazeiro do Norte (2), Crato, Porteiras e Araripe.





Já os acidentes de trânsito foram os causadores da morte de 14 pessoas nos seguintes Municípios: Farias Brito (2 mortos), Tianguá (2), Araripe, Porteiras, Lavras da Mangabeira, Quixadá, Pindoretama, Forquilha, Mucambo, Ipu, Nova Russas e Crateús.





Assassinatos





Mãe e filho foram mortos, a tiros, na noite da última sexta-feira (18), no Distrito de Sítios Novos, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Bandidos de uma facção invadiram duas residências vizinhas e mataram o jovem Francisco Gleiciano Silva Ferreira, 22 anos; e a mãe dele, Eliziane Oliveira Silva.





Em Cristais, Distrito de Cascavel, também na RMF, bandidos assassinaram, a tiros, o soldado da Polícia Militar Frank Dellano de Almeida Nunes. O crime ocorreu durante uma tentativa de assalto em plena BR-116, na manhã do domingo. O PM chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Morada Nova, mas não resistiu.





O corpo de um homem, decapitado e esquartejado, foi encontrado, na manhã do domingo, dentro de um açude no Município de Guaiúba, na RMF. A Vítima não foi ainda identificada.





No bairro Boa Vista, em Fortaleza, foi localizado o corpo do entregador (motoboy) Mário Jordão Rodrigues, 29 anos, na noite da última sexta-feira (18). Ele foi torturado e morto a tiros depois de ter sido sequestrado, na última quinta-feira (17), por integrantes de uma facção do bairro Tancredo Neves. O corpo foi deixado próximo à Arena Castelão.





No bairro Coqueiral, em Maracanaú, uma mulher, ainda não identificada, foi assassinada a tiros na madrugada de sexta-feira e o corpo deixado na calçada de uma igreja evangélica. A mulher não foi identificada no local e o corpo apresentava vários tiros na cabeça.





Um cadáver, com vários tiros e amordaçado, foi localizado neste domingo no Distrito de Lagoinha, na cidade de Paraipaba, na Região Metropolitana de Fortaleza.





Um corpo foi encontrado enterrado em cova rasa, na manhã do último sábado, nas proximidades do Canal do Trabalhador, no bairro Limoeiro, em Pacajus. O cadáver já estava em estado de decomposição. O assassinato seguido de ocultação de cadáver está sendo investigado.





Um jovem, ainda não identificado, foi morto, a tiros, no fim da tarde da última sexta-feira, na Travessa Santa Rita, nas proximidades do Morro de São Tiago, na Barra do Ceará, zona Oeste da Capital. A Polícia suspeita de mais um crime ligado à guerra de facções.





Ainda na manhã de sexta-feira, um homem foi executado com vários tiros na Rua 18=067 do Conjunto Ceará, em Fortaleza.





Crimes no Interior





Um jovem identificado como Diones Alves de Sousa, 22 anos, foi morto, a tiros, na última sexta-feira, na cidade de Camocim, na Região Norte do estado.





Thiago Mesquita Fernandes, 33 anos, foi morto, à bala, nas proximidades da Praça do Carneiro, em Sobral, por volta de 14 horas de sexta-feira.





Em Juazeiro do Norte, um homem, identificado como Damião Gomes Nicácio, 37 anos, vendedor, foi assassinado com vários tiros, por volta de 10h30 de sábado. O crime aconteceu no bairro Leandro Bezerra.





Francisco George Lima, 36 anos, foi morto, a tiros, na Rua Tulipa, no bairro da Expectativa, em Sobral, por volta de 11h40 de sábado.





Uma mulher, identificada como Conceição Rocha foi assassinada, a facadas, pelo ex-companheiro, no domingo. O Crime aconteceu na zona rural do Município de Uruoca, na Região Norte do estado. O autor do feminicídio já está preso.





Em Senador Sá, um comerciante foi morto, a tiros, dentro do restaurante de um posto de combustíveis, no último sábado (19), sendo identificado como Albecir Augusto. A Polícia suspeita de um crime com motivação política.





Um homem de 42 anos foi morto a tiros na tarde de ontem (19), em um restaurante, na localidade de Sítio Ingá, zona rural de Monsenhor Tabosa. A vítima foi identificada como José Fabiano da Silva Domingos, conhecido como “Novinho da Boa Viagem”.





O adolescente Álisson Kauã Isidório de Holanda, 14 anos de idade, foi assassinado, a tiros, na noite deste domingo (20), no bairro Seminário, na cidade do Crato.





Na madrugada de hoje, mais um crime de morte em Sobral. Um homem identificado por Robson e conhecido por “Robinho”, foi assassinado, a tiros, no bairro Recanto Um. O crime aconteceu por volta de 1h30.





No Município de Porteiras, o corpo de uma mulher de 33 anos, que estava desaparecida foi encontrado com marcas de violência (facadas) no Sítio Muquém, na zona rural. A vítima foi identificada como Rosiane de Oliveira.





(FERNANDO RIBEIRO)