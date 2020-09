Ceará já registra em 2020 o assassinato de 16 agentes da Segurança Pública

Nove policiais militares, quatro policiais penais, dois guardas municipais e um inspetor da Polícia Civil foram os 16 agentes da Segurança Pública mortos no Ceará neste ano. O caso mais recente ocorreu neste domingo (20), quando mais um PM acabou sendo assassinado em um crime de latrocínio (roubo seguido de morte).





A morte do soldado PM Frank Dellano de Almeida Nunes, 25 anos, na BR-116, no Distrito de Cristais, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, dá sequência a uma série de assassinatos no estado em nove meses de 2020.





Dos 16 agentes da Segurança Pública mortos neste ano no Ceará, 11 foram vítimas de latrocínio, isto é, acabaram sendo baleados ao reagir à abordagens de assaltantes, como aconteceu neste domingo com o soldado Frank.





Outros cinco casos foram considerados nas investigações como característicos de execuções sumárias em possíveis “acertos de contas”. Foi o caso, por exemplo, do ex-sargento da PM Jean Charles da Silva Libório, fuzilado com vários tiros em um bar, no bairro Vila Manuel Sátiro, na tarde do dia 9 de junho.





O ex-sargento Charles Libório havia sido expulso da PM acusado de comandar um grupo de extermínio, sendo condenado pela Justiça por vários crimes. Poucos meses após ganhar de volta a liberdade, foi assassinado.





Entre os agentes públicos da Segurança mortos figurou uma mulher, a policial penal Ana Paula Vieira de Oliveira, morta por assaltantes na BR-116, em Itaitinga, na manhã do dia 22 de maio, quando ela voltava para casa após mais um plantão no Presídio Feminino.





Veja agora cada um dos casos dos policiais assassinados no Ceará em 2020:





1 – (13/02) – JÔNATHAS FERREIRA LIMA, 34 anos – Guarda Municipal da cidade de Acarape, foi assassinado, a tiros, no Centro da cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele estava em uma moto com sua esposa,quando foi abordado por três homens em um carro. Os suspeitos se identificaram como policiais civis e queriam algemá-lo, afirmando que tinham mandado de prisão. A vítima se recusou a entrar no carro e pediu para ver o mandado, gerando uma discussão. Ele foi baleado no rosto e morreu ainda no local





2 – (Dia 26/2) – AFONSO ARLINDO ALVES BARBOSA, 59 anos – Policial militar da Reserva Remunerada (RR), foi morto a facadas no início dentro de uma residência na Rua 20 de Outubro, no Bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. Maria Aparecida Lima Leite, de 59 anos, foi presa em flagrante suspeita de cometer o crime. Ela foi encontrada pela polícia ingerindo bebida alcoólica ao lado do corpo da vítima.





3 – (Dia 29/2) – HEITOR DE AMORIM SILVA, 31 anos, cabo da PM (Ativa) foi encontrado morto em um terreno, no Distrito da Pavuna, em Pacatuba. A vítima ingressou na corporação em 26 de junho de 2009 e estava lotado na 3ª Companhia do 14º BPM (Maracanaú).





4 – (Dia 1º/3) – PAULO VITOR PASSOS TEIXEIRA, 25 anos, era policial penal (agente penitenciário) e foi morto por bandidos no bairro Papicu, na zona Leste de Fortaleza, depois que, inadvertidamente, entrou com seu carro em uma favela. Acabou sendo atacado e morto a tiros por ordem de traficantes da área.





5 – (Dia 16/03) – JOSÉ VALDENIR DE SOUSA, 48 ANOS, era inspetor da Polícia Civil do estado do Ceará. Foi morto numa tentativa de assalto registrada na Rua Jaime Rolembergue, no bairro Jardins Cearenses. Era lotado no 8º Distrito Policial (José Walter).





6 – (Dia 21/04) – CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO JÚNIOR, 45 anos, sargento (da Ativa) do Comando de Policiamento de Choque (Batalhão Humaitá), é morto na presença da esposa durante uma tentativa de roubo de seu veículo na Avenida 13 de Maio, no Bairro de Fátima.





7 – (Dia 28/4) – LEONAN ANDRADE DO REGO, 39 anos, era guarda municipal do Município de Maracanaú. Estava de folga e, na porta de casa, foi assassinado com vários tiros, numa suposta vingança ou “acerto de contas”. Crime ocorreu no Conjunto Jereissati 1.





8 – (Dia 22/5) – ANA PAULA VIERA DE OLIVEIRA, 29 anos, policial penal (agente penitenciária), foi morta numa tentativa de assalto registrada no acostamento da BR-116, na altura do quilômetro 21, no Município de Itaitinga. Estava voltando do trabalho para casa quando o carro apresentou uma pane de motor.





9 – (Dia 6/6) – FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA, 46 anos, subtenente da (Ativa) da PM, era destacado no Batalhão de Operações Especiais (BOPE). Foi morto no começo da manhã quando seguia de casa para o Quartel. O crime de latrocínio (assalto seguido de morte) ocorreu na Rua Joaquim Alfredo, no bairro Vila Manuel Sátiro.





10 – (Dia 9/6)- JEAN CHARLES DA SILVA LIBÓRIO , 45 anos, ex-policial militar, expulso da Corporação sob a acusação de ser membro de um grupo de extermínio, foi assassinado dentro de um bar, localizado na Rua Padre Arimatéia, no bairro Vila Manuel Sátiro, em Fortaleza.





11 – (Dia 12/6) – DANIEL CAMPOS MENZES, 35 anos, soldado (da Ativa) da Polícia Militar. Foi morto a tiros ao reagir a uma tentativa de assalto na porta de sua residência, na Rua 45 do Conjunto José Walter.





12 – (Dia 13/6) – NILTON CÉZAR VIEIRA LOPES, sargento (da Ativa) da Polícia Militar, foi morto a tiros por criminosos na Avenida Dionísio Leonel Alencar, no bairro Messejana, por um grupo de criminosos. No momento do crime, o PM seguia para o trabalho-extra. Acabou morto e sua motocicleta roubada pelos assassinos.





13 – (Dia 19/06) – EMERSON DA SILVA LIMA, 30 anos, soldado PM da Ativa, destacado no Comando de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), foi morto, a tiros de revólver, numa tentativa de assalto contra ele e a namorada na faixa de areia na Praia do Cumbuco, em Caucaia. Trocou tiros com os bandidos e , mesmo ferido, conseguiu matar um deles, identificado como Gabriel dos Santos Galdino, 24 anos.





14 – (Dia 28/07) – JOÃO SIMÃO DE OLIVEIRA, 51 anos, policial penal (agente penitenciário) assassinado, a tiros, durante um assalto no Município de Itaitinga. Crime de Latrocínio (arma do servidor foi roubada pelos criminosos).





15 – (Dia 12/09) – JOSÉ JOSIMAR MARIANO JÚNIOR, Policial penal havia sido baleado por bandidos na cidade de Morrinhos durante um ataque e, gravemente ferido (com 5 tiros) foi transferido para a Santa Casa de Sobral, onde faleceu semanas depois do atentado.





16 – (Dia 20/09) – FRANK DELLANO DE ALMEIDA NUNES, 25 anos, soldado da Ativa da Polícia Militar, destacado no 16º BPM (Messejana), foi morto, a tiros, durante um assalto na BR-116, no Distrito de Cristais, em Cascavel, quando seguia com dois amigos para a cidade de Iguatu. Bandidos colocaram obstáculos na pista para impedir a passagem de veículos.





(Fernando Ribeiro)