Vídeo: onça parda passeia por ruas de cidade, invade casa e assusta moradores em SP

O animal chegou a invadir uma casa, mas felizmente ninguém foi atacado. O felino foi capturado por bombeiros.

Moradores do bairro Nove de Julho, em Cerqueira César (SP), levaram um grande susto na manhã desta terça-feira (1/8). O motivo: uma onça parda foi vista andando pelas ruas do local. Um vídeo que circula pela internet mostra a cena.





Nas imagens, é possível ver uma mulher andando na rua, no momento em que é surpreendida pelo animal. “Sai daí, sai daí”, alerta um homem.





Moradores perseguiram o animal pelas ruas do bairro e alertaram as pessoas que estavam no caminho.





A onça chegou a invadir uma casa, mas felizmente ninguém foi atacado. O felino foi capturado pelo Corpo de Bombeiros.









A captura





O animal que corria pelas ruas se refugiou em uma obra que fica nos fundos do terreno da Unidade Básica de Saúde (UBS) Benedita Leite. Felizmente, o felino não teve acesso ao interior do prédio.





Em seguida, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Polícia Militar Ambiental, PM e equipe do Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Silvestres (Cempas) da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp de Botucatu (SP) estiveram no local e ajudaram a sedar o animal.





A onça foi capturada e devolvida à natureza. De acordo com as informações, ela passa bem. Porém, ainda não se sabe como o animal foi parar dentro da cidade.

