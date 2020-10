FILHO TENTA MATAR O PRÓPRIO PAI COM TIRO DE GARRUNCHA EM IBIAPINA

Um homem de 37 anos é suspeito de tentar matar o pai de 67 anos com um tiro de garrucha durante uma discussão em casa. O fato aconteceu na tarde da sexta-feira (30), no Sítio Janeiro, zona rural de Ibiapina. De acordo com informações da polícia, só não ocorreu algo mais grave em razão da intervenção de um vizinho que conseguiu tomar a arma que estava em posse do suspeito. O filho ainda conseguiu efetuar um disparo com a arma, mas ninguém foi atingido. O suspeito se evadiu e até o inicio da manhã deste sábado (31/10) ainda não havia sido localizado pela Polícia. A arma foi apreendida e o caso foi registrado na delegacia do município como tentativa de homicídio.





(Ibiapaba 24 horas)