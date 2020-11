SOBRAL: POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM SUSPEITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Um trabalho de investigação realizado por equipes da Delegacia Municipal de Sobral da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na prisão de um homem suspeito de tentar matar outro indivíduo em Sobral – município pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O crime ocorreu em setembro deste ano. Tiago Gomes Silva (23), que já possuía uma extensa ficha criminal, foi preso, na tarde da última quinta-feira, dia 29, por força de um mandado de prisão preventiva.





O crime ocorreu no dia 28 de setembro deste ano. A vítima trabalhava em uma construção na Travessa Maria Tomásia, quando Tiago Gomes chegou ao local e realizou disparos de arma de fogo contra ela. Após a ação criminosa, o homem ferido foi socorrido para uma unidade hospitalar.





Com o final das apurações sobre o delito, a autoridade policial solicitou um mandado de prisão preventiva que foi aceito pelo Poder Judiciário. O mandado contra Tiago, que já possuía antecedentes por ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, roubo, corrupção de menores e injúria racial, foi cumprido, na tarde de ontem. Ainda de acordo com levantamentos policiais, a vítima possui antecedentes por homicídio doloso, roubo e furto. A Polícia Civil segue investigando a motivação do fato.





Denúncias





