CEARÁ: Polícia Civil captura chefe de grupo criminoso suspeito de ser mandante das mortes de PM e empresário

Mais uma ação qualificada realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na prisão de um homem chefe de grupo criminoso atuante em Maranguape. Ele é suspeito de ser o mandante das mortes de um policial militar e um empresário, ocorridas no último dia 22.





Francisco José dos Santos Freitas (33), o “Zezinho da horta”, que já responde por treze homicídios consumados e um tentado, além de três procedimentos por tráfico drogas e três por associações criminosas, foi capturado, na manhã dessa quinta-feira (29) por policiais civis da Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas (Draco).





“Zezinho da horta” foi capturado em sua residência, no bairro Jóquei Clube, na Área Integrada de Segurança 06 (AIS 06) de Fortaleza. No momento da abordagem, o homem tentou fugir, mas foi capturado. Quatro aparelhos celulares e um Tablet foram apreendidos na ação policial e serão periciados.









Denúncias





Para combater a atuação de grupos criminosos no Estado, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) conta com a participação da população para repassar informações que auxiliem os trabalhos investigativos. Por isso, a unidade especializada da Polícia Civil do Ceará mantém um número de WhatsApp para receber denúncias de ações criminosas em todo o Estado. A população pode enviar mensagens de texto, áudios, fotos e vídeos para o número (85) 98969-0182.





As denúncias também podem ser feitas, por meio de ligação gratuita, para o 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil Ceará)