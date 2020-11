Camilo renova decreto e proibição de eventos em ambientes fechados continua valendo no Estado

Camilo Santana anunciou na última sexta-feira (30), que o novo decreto estadual, válido a partir da próxima segunda-feira (2), continuará com as recomendações que visam restringir o número de casos de Covid-19 no Ceará. O principal deles é a proibição da realização de eventos festivos em ambientes fechados no Estado.





A decisão foi tomada em reunião virtual do comitê que delibera sobre as ações relativas à pandemia do coronavírus, constituído por representantes dos três Poderes e Ministério Público estadual e federal.





Segundo o governador, após a checagem dos números da saúde durante a última semana, e por conta do aumento de casos em algumas áreas, o atual decreto será prorrogado por mais uma semana sem modificações, para que se investigue mais a fundo o atual cenário e todos os indicadores.





“Estamos procurando agir com muita prudência e responsabilidade no plano de retomada, que já conta com 95% da economia aberta, para que não haja retrocessos. Determinei que nossa equipe continue se reunindo com setores que ainda estão sendo mais atingidos com as medidas restritivas neste momento, como o setor de eventos, para que sejam traçados planos e todos os protocolos necessários para uma retomada segura”, apontou o governador.





O novo Decreto Estadual está disponível no Diário Oficial do Ceará e o governador reforçou também sua preocupação com os cearenses, ao lembrar que o vírus ainda está circulando, e por isso, é necessário evitar aglomerações.





