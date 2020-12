Vídeo: marido pega esposa no flagra em motel com amante, enquanto filho espera na garagem

O pai da criança ficou revoltado ao descobrir que estava sendo traído e que seu filho ainda esperava na garagem do motel.

Na noite da última segunda-feira (14), um vídeo acabou tomando uma enorme repercussão nas redes sociais, provocando diversas reações no público, desde indignação até risadas. Nas imagens, um marido acaba descobrindo que sua esposa o estava traindo com um amante no motel, e ao chegar no lugar, foi surpreendido.





Além do homem, que não teve sua identidade revelada, descobrir que a informação que passaram para ele da traição era verídica, ele se surpreendeu ao chegar no lugar e encontrar o seu filho esperando a mãe na garagem, enquanto ela se atracava com o amante no quarto do motel.





No vídeo que pode ser conferido logo abaixo, podemos ver a criança rapidamente na imagem. O pai aparece completamente revoltado dizendo que a mulher deveria ter vergonha, e ordena que o filho saia de perto da mãe, dizendo que iria levá-la ao conselho tutelar.





O homem chama a mulher várias vezes de sem vergonha, dizendo que ela estava o traindo. Nas imagens também podemos ver outro homem que fica o tempo todo de capacete, não sabendo se ele é o amante da história.





De acordo com o marido da mulher, a informação da traição foi repassada a ele através de uma ligação de um colega, que seria parente do amante da sua esposa. No finalzinho do vídeo, o homem que ficou inconformado acaba sendo expulso por outra pessoa.





O filho que acabou sendo cúmplice da traição ainda é criança, e nas imagens aparece com uma máscara, que vem sendo usada para a proteção da Covid-19. Ele não se manifestou hora nenhuma no barraco.