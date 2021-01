CAPOTAMENTO COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NA RODOVIA QUE LIGA SOBRAL E GROAÍRAS

Na tarde desta sexta-feira (1), aconteceu um capotamento com vítima fatal na Rodovia Estadual que liga Sobral e Groaíras (CE 179).

Um homem identificado como Márcio José Vieira (40) perdeu o controle do veículo e capotou várias vezes. Infelizmente, o condutor do veículo morreu no local.

A vítima residia no Distrito de Salgado dos Machados, em Sobral.

A PRE esteve no local, realizando os procedimentos de praxe.

O corpo foi recolhido para ser periciado no IML de Sobral.