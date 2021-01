GRUPO É DETIDO COM ARMAS E DROGAS DURANTE AÇÃO DO RAIO NO BAIRRO FRECHEIRAS EM TIANGUÁ

Quatro indivíduos foram presos e dois adolescentes foram apreendidos durante uma ação dos policiais do RAIO na noite do domingo (3), no bairro Frecheiras em Tianguá. Os PMs realizavam diligências em busca de capturar um suspeito de tentativa de homicídio a bala ocorrida mais cedo no Sitio São José, onde um homem de 31 anos foi alvejado com um tiro nas costas em um bar. A vítima foi socorrida ao hospital e não corre risco e morte.





Os PMs intensificaram as diligências e os suspeitos foram localizados em um terreno baldio. Logo que perceberam a aproximação do policiamento, o grupo fugiu, mas foi capturado momentos depois. Com eles a polícia apreendeu dois revólveres, munições, crack, maconha, cocaína, rádios comunicadores (HTs) e uma balança de precisão.





Entre os detidos está um indivíduo identificado como Antônio Yuri Marques de Araújo, 20 anos, com antecedente por tráfico de drogas e assalto.





O material foi apreendido e os suspeitos foram encaminhados a Delegacia de Tianguá para os procedimentos cabíveis.





(Ibiapaba 24 horas)