PRF do Ceará salva bebê recém-nascido

O ano de 2021 iniciou de maneira intensa para uma família e para uma equipe de policiais rodoviários federais que estavam de plantão na Unidade Operacional - UOP, em Itaitinga (CE), no dia 1º de janeiro.





Na última sexta-feira, por volta das 11h50min, uma família acionou a PRF em Itaitinga, no quilômetro 19 da BR-116, para socorrer um bebê recém-nascido que estava asfixiando, oportunidade em que os policiais realizaram um procedimento conhecido como Manobra de Heimlich, um protocolo de socorro no caso de sufocamentos, salvando a vida do bebê, que voltou a respirar após algumas repetições da citada manobra.





Logo em seguida, a criança foi levada pelos policiais rodoviários federais para o Hospital de Itaitinga e, após realizados o atendimento médico e exames complementares, recebeu alta.





Na mesma data, a família voltou ao posto para agradecer à equipe da PRF pelo socorro prestado ao bebezinho.





(PRF)