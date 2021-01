PM morre em acidente em Paracuru e outro é baleado durante assalto na Capital

Um policial militar morreu em consequência de um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta segunda-feira (4), na rodovia CE-085, na localidade conhecida como Curva do Poço Doce, entre os Municípios de Paracuru e Paraipaba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Em Fortaleza, outro PM foi baleado durante assalto, no bairro Parangaba.





O acidente de trânsito resultou na morte de um PM identificado como soldado Gilberto Silva Viana Filho, 37 anos, destacado na 2ª Companhia do 13º Batalhão Policial Militar (13º BPM/Tauá), sediada na cidade de Parambu (a 390Km de Fortaleza), na Região dos Inhamuns.





Equipes do Batalhão de Policiamento Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) foram mobilizadas para a ocorrência, assim como ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O militar ainda chegou a ser retirado das ferragens do veículo, uma caminhonete modelo Chevrolet S-10, e socorrido para um hospital da região, mas não resistiu.





Gilberto estava nas fileiras da PM-CE desde o dia 8 de setembro de 2010, conforme informação da Assessoria de Comunicação (Ascom) do Comando-Geral da Corporação.





Uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) fez levantamentos no local do desastre e vai elaborar um laudo sobre as causas do acidente.





PM baleado





Na noite desta segunda-feira (4) um policial militar foi baleado ao reagir ao ataque de bandidos. O caso aconteceu no cruzamento das ruas Tchecolosváquia e Roquete Pinto, no bairro Parangaba, zona sul da Capital.





O PM, identificado à princípio, como cabo Aron, foi ferido em uma das pernas e socorrido por colegas de farda para um hospital da região. Os assaltantes teriam levado a motocicleta do militar. Buscas continuam sendo realizadas para a prisão dos criminosos.





Outro caso





Na noite do último sábado (2), um policial militar reagiu a um ataque de seis bandidos à sua residência, na localidade de Cipó, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e trocou tiros com a quadrilha. Dois criminosos acabaram mortos e a esposa do militar ficou ferida com um tiro na perna.





(Fernando Ribeiro)